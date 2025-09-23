POL-HRO: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Fußgängern in Rostock

Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag, dem 22.09.2025, kam es im Stadtgebiet Rostock zu zwei schweren Verkehrsunfällen, bei denen jeweils Fußgänger schwer verletzt wurden.



Gegen 16:00 Uhr ereignete sich der erste Unfall in der Schleswiger Straße im Stadtteil Lichtenhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 12-jähriger deutscher Junge die für ihn Rot zeigende Fußgängerampel und betrat die Fahrbahn. Eine 41-jährige deutsche Opel-Fahrerin, die die Schleswiger Straße befuhr, konnte eine Kollision nicht verhindern. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in eine Rostocker Klinik gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Etwa zwei Stunden später, gegen 18:00 Uhr, kam es im Bereich Evershagen zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige deutsche Fußgängerin war im Fischerdorf von der Helsinkier Straße in Richtung Kranichweg unterwegs. Ein 26-jähriger tschechischer Fahrer eines Radladers beabsichtigte an der Frau zu vorbeizufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste das Fahrzeug die Fußgängerin und verletzte sie schwer. Auch sie wurde in eine Rostocker Klinik eingeliefert.



Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Verkehrsunfällen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



