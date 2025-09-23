POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses

Torgelow (ots) -



Am heutigen Morgen, 23. September 2025, kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Einsatz der Polizei in der Torgelower Scheunenstraße.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die 50-jährige deutsche Bewohnerin sowie ihre beiden Kinder in der Wohnung. Die 50-Jährige habe eigenständig versucht den Brand zu löschen und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Die Kinder blieben unverletzt.



Der Brand konnte durch die wenig später eingetroffene Feuerwehr gelöscht werden. Das Wohngebäude wurde evakuiert, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden.



Die konkrete Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Aktuell wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen.



Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell