POL-HRO: Kriminalpolizei Sanitz ehrt 19-Jährige für Zivilcourage im ´Doppelpack´

Details anzeigen Foto: Polizei Foto: Polizei

Sanitz (Landkreis Rostock) (ots) -



Sie hat nicht weggesehen, sondern gehandelt und im entscheidenden Moment Verantwortung übernommen. Vertreten durch die leitenden Ermittler der Sanitzer Kriminalpolizei, Kriminaloberkommissarin Jana Hasse und Kriminalhauptkommissar Markus Bürger, wurde die 19-jährige Pia Urban aus dem Landkreis für ihren entschlossenen und vorbildlichen Einsatz ausgezeichnet. Mit der "Ehrung für Zivilcourage" würdigt die Polizeiinspektion Güstrow seit vielen Jahren Menschen, die in besonderen Ausnahmesituationen Verantwortung übernehmen und durch ihr Handeln das Leben oder die Sicherheit anderer schützen.



Am Abend des 06. Juni 2025 kam es in der Tessiner St.-Jürgen-Straße zu einem körperlichen Angriff eines 15-jährigen Jungen auf einen 17-Jährigen. In Folge des Angriffs erlitt der Geschädigte Verletzungen im Gesicht. Auslöser für den Angriff seien verbale Streitigkeiten gewesen. Pia Urban gelang es die Situation zu deeskalieren, indem sie den Beschuldigten davon abhielt den 17-Jährigen weiter zu attackieren und zu verletzen. Im Anschluss begleitete sie den Geschädigten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte.



Etwa drei Wochen nach der ersten couragierten Tat ereignete sich am 28. Juni 2025 sogleich ein weiterer Sachverhalt, der für einen jungen Mann ohne das Einschreiten der damals 18-Jährigen schwere gesundheitliche Folgen hätte haben können. Gegen 21:40 Uhr wurde Pia in Begleitung weiterer Zeugen im Bereich der Regionalschule Tessin auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aufmerksam. Als einer der Beteiligten bewusstlos mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlägt reagiert Pia instiktiv richtig, indem sie den Notruf wählt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe leistet.



"Sie haben selbstlos agiert und hierdurch anderen Menschen geholfen. Dafür gebührt Ihnen unser größter Respekt und Dank. Sie sind ein Vorbild.", würdigten die Stellvertreter der Kriminalpolizei Sanitz die Leistung der sichtlich ergriffenen Heldin.



