POL-HRO: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Fahrerin lebensbedrohlich verletzt
Hagenow (ots) -
Am Abend des 22.09.2025 ereignete sich auf der Kreisstraße 27
zwischen den Ortschaften Hülseburg und Zwölf Apostel ein schwerer
Verkehrsunfall . Ein PKW Nissan kam aus bislang ungeklärter Ursache
nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stützmauer
an einem angrenzenden Ackerrand. Durch den Aufprall geriet das
Fahrzeug in Brand.
Dank des schnellen couragierten Eingreifens zweier Ersthelfer konnte
die 23-jährige Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit
werden, bevor die Flammen auf den gesamten Wagen übergriffen. Der
Brand wurde im Anschluss durch die alarmierten Freiwilligen
Feuerwehren gelöscht.
Die Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit
einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der
entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Sebastian Jedro
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Hagenow
