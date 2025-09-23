POL-HRO: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Fahrerin lebensbedrohlich verletzt

Hagenow (ots) -



Am Abend des 22.09.2025 ereignete sich auf der Kreisstraße 27

zwischen den Ortschaften Hülseburg und Zwölf Apostel ein schwerer

Verkehrsunfall . Ein PKW Nissan kam aus bislang ungeklärter Ursache

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stützmauer

an einem angrenzenden Ackerrand. Durch den Aufprall geriet das

Fahrzeug in Brand.



Dank des schnellen couragierten Eingreifens zweier Ersthelfer konnte

die 23-jährige Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit

werden, bevor die Flammen auf den gesamten Wagen übergriffen. Der

Brand wurde im Anschluss durch die alarmierten Freiwilligen

Feuerwehren gelöscht.



Die Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit

einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



