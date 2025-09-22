Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Frank Maaß Details anzeigen
Frank Maaß
Frank Maaß
Frank Maaß
Nr.6122913  | 22.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 21.09.2025 um 19:50 Uhr wird der 61-jährige Frank Maaß aus Schwarzenhof/Dargun vermisst. Herr Maaß benötigt dringend medizinische Hilfe.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. 

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. 

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 61 Jahre alt

- Ca. 173 cm groß

- kräftige Statur

- kurzes, graues Haar

- die Bekleidung kann nicht weiter beschrieben werden 

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 039961/156224, jede andere Polizeidienststelle  oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. 

Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

