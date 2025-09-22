POL-HRO: 23-jähriger Fahrzeugführer flüchtet vor Streifenwagen

Dassow (LK NWM) (ots) -



Gegen 21:45 Uhr des gestrigen Sonntags beabscihtigte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Grevesmühlen, in Dassow einen entgegenkommenden Ford einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.



Als die Beamten daraufhin den Streifenwagen wendeten und dem Fahrzeugführer mittels Blaulicht das Signal zum Anhalten gaben, beschleunigte dieser stark und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen.



In der nahegelegenen Ortschaft Prieschendorf konnte der PKW schließlich durch eine zweite Funkstreifenbesatzung gestoppt werden. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Die Beamten leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein. Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Fahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde verständigt.



* Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



