POL-HRO: Unbekannte brechen in Tankstelle ein - Polizei sucht Zeugen

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende in eine Tankstelle in Gadebusch eingedrungen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Am gestrigen frühen Sonntag verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße Am Kalkbruch und entwendeten dort eine unbekannte Menge an Zigaretten.



Gegen 01 Uhr wurde die Gadebuscher Polizei über den Einbruch in die Tankstelle informiert. Mehrere Funkstreifenwagen wurden umgehend zum Tatort entsandt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen erfolglos.



Die Höhe des entstandenen Sach- sowie Stehlschadens ist derzeit nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.



Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



