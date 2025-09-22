POL-HRO: Diebe stehlen ´Youngtimer´ in Dümmer

Details anzeigen Die Polizei fahndet nach diesem entwendeten BMW 750i (Baujahr 1999). Die Polizei fahndet nach diesem entwendeten BMW 750i (Baujahr 1999).

Dümmer (ots) -



In der Nacht zu Sonntag wurde in Dümmer bei Stralendorf ein PKW BMW 750i gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das Fahrzeug in einem Wohngebiet in einer Parktasche im verkehrsberuhigten Bereich gestanden. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 08:30 Uhr soll der schwarze BMW 750i (Baujahr 1999) entwendet worden sein, wobei der entstandene Schaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und fahndet nach dem Fahrzeug mit LWL-Kennzeichen.



Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



