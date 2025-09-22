POL-HRO: Verkehrsunfall in Warnemünde - Fußgängerin schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, den 20.09.2025, kam es gegen 19:30 Uhr am Georgienplatz im Seebad Warnemünde zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw die Friedrich-Franz-Straße in Richtung Georgienplatz. Von dort beabsichtigte er nach links in Richtung Hermannstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 73-jährige Fußgängerin die Fahrbahn.



Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Fahrzeugführer die Frau. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin unter das Fahrzeug geriet und schwer verletzt wurde.



Umstehende Ersthelfer reagierten sofort, hoben den Pkw gemeinschaftlich an und konnten die Verunfallte befreien. Sie wurde durch einen eintreffenden Rettungswagen erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Am Pkw entstand kein Sachschaden.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



