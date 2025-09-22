POL-NB: Polizeidienststellen in Sassnitz wieder erreichbar
Sassnitz (ots) -
Die heute Morgen (22.09.2025) gemeldete Störung der telefonischen Erreichbarkeit des Revieres und der Kriminalkommissariats Außenstelle sind behoben.
Die beiden Dienststellen sind wieder wie gewohnt erreichbar.
