POL-NB: Polizeidienststellen in Sassnitz wieder erreichbar

Sassnitz (ots) -



Die heute Morgen (22.09.2025) gemeldete Störung der telefonischen Erreichbarkeit des Revieres und der Kriminalkommissariats Außenstelle sind behoben.



Die beiden Dienststellen sind wieder wie gewohnt erreichbar.



