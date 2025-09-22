POL-NB: Polizeidienststellen in Sassnitz wieder erreichbar

Nr.6122119  | 22.09.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Sassnitz (ots) -

Die heute Morgen (22.09.2025) gemeldete Störung der telefonischen Erreichbarkeit des Revieres und der Kriminalkommissariats Außenstelle sind behoben.

Die beiden Dienststellen sind wieder wie gewohnt erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

