POL-NB: Eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei in Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Aktuell kommt es aufgrund eines Stromausfalls im Polizeirevier Sassnitz zu eingeschränkter telefonischen Erreichbarkeiten. Derzeit betroffen sind die Telefonleitungen des Polizeirevieres Sassnitz und die der Außenstelle der Kriminalpolizei in Sassnitz.



Der Notruf ist von diesem Ausfall nicht betroffen und jederzeit unter Telefon: 110 erreichbar.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Jennifer Sänger

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell