Suche nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Rostock

Seit 17.09.25 wird der in Rostock wohnende 40-jährige Sebastian Heyl vermisst. Durchgeführte Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person, die wie folgt beschrieben werden kann: - 175 cm groß - schlank - Glatze am Oberkopf, dunklen Haarkranz - Brillenträger - trägt vermutlich Baskenmütze in hellgrau - blaue Turnschuhe.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381-65880, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.