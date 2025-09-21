Suche nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Rostock

Nr.PPROS-2025-09-21
21.09.2025
PP HRO
Polizeipräsidium Rostock
Seit 17.09.25 wird der in Rostock wohnende 40-jährige Sebastian Heyl vermisst. Durchgeführte Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person, die wie folgt beschrieben werden kann:
- 175 cm groß
- schlank
- Glatze am Oberkopf, dunklen Haarkranz
- Brillenträger
- trägt vermutlich Baskenmütze in hellgrau
- blaue Turnschuhe.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381-65880, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
