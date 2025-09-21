Suche nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Rostock

Nr.PPROS-2025-09-21  | 21.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock
Seit 17.09.25 wird der in Rostock wohnende 40-jährige Sebastian Heyl vermisst. Durchgeführte Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person, die wie folgt beschrieben werden kann:   -  175 cm groß -  schlank -  Glatze am Oberkopf, dunklen Haarkranz -  Brillenträger -  trägt vermutlich Baskenmütze in hellgrau -  blaue Turnschuhe.  

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381-65880, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

 

