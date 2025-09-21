POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der K 47 bei Schönfeld

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 21.04.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der K47 zwischen

Lindenhof und Schönfeld ein Verkehrsunfall mit Sach- und

Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines PKW Toyota die Kreisstraße 47 in Richtung

Schönfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der

Fahrbahn ab und fuhr in der weiteren Folge in den Straßengraben. Dort

kollidierte er mit einem Leitpfosten und zwei Straßenbäumen, bevor er

zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer

verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin

verbracht.

Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch

einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.250 Euro geschätzt.



