POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der K 47 bei Schönfeld
Demmin (LK MSE) (ots) -
Am 21.04.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der K47 zwischen
Lindenhof und Schönfeld ein Verkehrsunfall mit Sach- und
Personenschaden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-jährige deutsche
Fahrzeugführer eines PKW Toyota die Kreisstraße 47 in Richtung
Schönfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der
Fahrbahn ab und fuhr in der weiteren Folge in den Straßengraben. Dort
kollidierte er mit einem Leitpfosten und zwei Straßenbäumen, bevor er
zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer
verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin
verbracht.
Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch
einen Abschleppdienst geborgen werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.250 Euro geschätzt.
