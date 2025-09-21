POL-HRO: PKW Fahrer nach Kollision mit einem Baum leichtverletzt

Rostock (ots) -



Am Sonntag den 21.09.2025 gegen Mittag kam es zwischen den

Ortschaften Rakow und Questin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

54-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Der Fahrzeugführer befuhr die Questiner Straße aus Richtung Rakow

kommend in Fahrtrichtung Questin. Auf Grund der

Witterungsverhältnisse, starker Wind, löste sich plötzlich ein Baum

vom Wurzelwerk, fiel auf die Straße und auf das Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen

und musste mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Der PKW

wies derart starke Beschädigungen auf, so dass ein wirtschaftlicher

Totalschaden entstand. Da es sich bei dem PKW der Marke Mercedes-Benz

um ein hochwertiges Fahrzeug handelt, wurde der Sachschaden auf ca.

100.000,- EUR beziffert.

Die Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten für ca. 90 min. voll

gesperrt werden.



Tilfried Leukefeld

Polizeikommissar



