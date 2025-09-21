POL-NB: Badeunfall auf der Insel Usedom
PR Heringsdorf (ots) -
Am 21.09.2025, gegen 11:10 Uhr, wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und
Polizei zu einem Badeunfall nach Mellenthin, Ortsteil Drewichow
gerufen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der 64-jährige aus Berlin
stammende Mann in den Krienker See. Kurze Zeit später rief er um
Hilfe und machte weiterhin durch Winken auf sich aufmerksam.
Anschließend war er nicht mehr zu sehen. Ersthelfer begaben sich
unvermittelt ins Wasser und bargen den bereits leblosen Mann. An Land
wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Diese blieben
jedoch erfolglos. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des
Mannes feststellen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein
Fremdverschulden. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die
Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren
eingeleitet
