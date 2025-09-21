POL-NB: Badeunfall auf der Insel Usedom

PR Heringsdorf (ots) -



Am 21.09.2025, gegen 11:10 Uhr, wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und

Polizei zu einem Badeunfall nach Mellenthin, Ortsteil Drewichow

gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der 64-jährige aus Berlin

stammende Mann in den Krienker See. Kurze Zeit später rief er um

Hilfe und machte weiterhin durch Winken auf sich aufmerksam.

Anschließend war er nicht mehr zu sehen. Ersthelfer begaben sich

unvermittelt ins Wasser und bargen den bereits leblosen Mann. An Land

wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Diese blieben

jedoch erfolglos. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des

Mannes feststellen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein

Fremdverschulden. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die

Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren

eingeleitet



