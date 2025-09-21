POL-NB: Diebstahl eines PKW VW in Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte)
Friedland (ots) -
In der Zeit vom 20.09.25, 23:30 Uhr bis zum 21.09.25, 08:45 Uhr wurde
in der Bresewitzer Straße in Friedland ein grauer PKW VW T4
entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MST-TH 810. Der Wert
des Fahrzeugs wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des
PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier
Friedland unter 039601/300-224, die Internetwache der Landespolizei
M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere
Polizeidienststelle zu wenden.
