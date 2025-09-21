POL-NB: Polizeieinsatz auf dem Neubrandenburger Datzeberg

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.09.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es nach einer

Strafanzeigenaufnahme auf dem Neubrandenburger Datzeberg zu Störungen

der Polizeikräfte durch unbeteiligte Anwohner. Diese echauffierten

sich über die polizeilichen Maßnahmen. Als die Beamten den Einsatzort

verlassen wollten, kam es durch eine 41-jährige Deutsche mehrfach zu

Beleidigungen gegenüber der Einsatzkräfte.

Nachdem die Beamten die Frau als Beschuldigte im Strafverfahren

belehrten, weigerte sich diese, Angaben zu ihren Personalien zu

tätigen und wollte die Örtlichkeit verlassen. Mehrere Aufforderungen,

vor Ort zu bleiben, ignorierte sie und drohte den Beamten mit dem

Einsatz von Pfefferspray. Der Ehemann der Beschuldigten, ein

45-jähriger Deutscher, solidarisierte sich daraufhin mit seiner

Partnerin und leistete Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten, in

dem er versuchte, diese wegzuschieben. Aufgrund dieser

Widerstandshandlung wurde er zu Boden gebracht und fixiert.

Während des Einsatzes versammelten sich ca. 40 Personen am

Ereignisort. Die Beschuldigte versuchte die Personengruppe gegen die

Maßnahmen der Polizeibeamten zu mobilisieren. Ein 48-jähriger

Deutscher aus dieser Gruppe, beabsichtigte daraufhin den 45-Jährigen

aus der polizeilichen Maßnahme zu befreien. Er ignorierte die

Aufforderungen der Beamten Abstand zu halten und versuchte, sich an

den Polizisten vorbei zu drängen, um an den 45-Jährigen zu gelangen.

Um den Befreiungsversuch zu unterbinden, mussten die Beamten das

Reizstoffsprühgerät einsetzen. Der 48-Jährige erlitt dabei Reizungen

der Augen und musste durch die Besatzung eines angeforderten

Rettungswagens versorgt werden.

Während des gesamten Einsatzes kam es permanent zu lautstarken

Unmutsbekundungen gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die 41-jährige

Beschuldigte forderte diese Personengruppe immer wieder auf, die

Maßnahmen zu filmen und ihrem Mann zu helfen.

Letztendlich konnten die einsatzrelevanten Personalien durch die

Beamten festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt

werden.

Zur Bewältigung der Lage wurden insgesamt acht Funkstreifenwagen aus

Neubrandenburg, Friedlang und Malchin eingesetzt. Alle Polizeibeamten

blieben unverletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell