POL-NB: 2. Lassaner Parkfest - Polizei zieht Bilanz

Lassan (ots) -



Am gestrigen Samstag (20. September 2025) fand das 2. Parkfest in Lassan statt. Nachdem im Laufe des Tages vor allem Angebote für Kinder und Familien geboten wurden, wurde es am Abend eher musikalisch. Ab 20:00 Uhr nahmen circa 300 Personen an der Veranstaltung teil.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war ein Teil der Besucher der rechten Klientel zuzuordnen. Der überwiegende Teil hatte jedoch keinen solchen politischen Hintergrund.



Gegen 24 Uhr wurde das Parkfest durch den Leiter der Veranstaltung geplant beendet.



Die Veranstaltung verlief weitestgehend störungsfrei. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen haben die Polizeiinspektion und Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen.



