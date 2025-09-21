POL-HRO: Traktorunfall in Gägelow mit mehreren Verletzten

Wismar (ots) -



Nach Feierlichkeiten zum Erntedankfest in Gägelow/ Proseken kam es am

Sonnabend, den 20.09. gegen 16:20 Uhr, zu einem Traktorunfall mit 4

teils schwerverletzten Personen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zog

der Traktor einen Anhänger dessen Heckklappe sich wahrscheinlich

aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt öffnete. Vom

Anhänger stürzten mehrere Personen auf die Fahrbahn. Eine 49-jährige

sowie eine 72-jährige Frau verletzten sich leicht, eine 44-jährige

Frau sowie deren 6-jährige Tochter verletzten sich bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Sie erlitten Abschürfungen, Prellungen und wurden mit dem Verdacht

auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



