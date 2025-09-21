POL-HRO: Traktorunfall in Gägelow mit mehreren Verletzten
Wismar (ots) -
Nach Feierlichkeiten zum Erntedankfest in Gägelow/ Proseken kam es am
Sonnabend, den 20.09. gegen 16:20 Uhr, zu einem Traktorunfall mit 4
teils schwerverletzten Personen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zog
der Traktor einen Anhänger dessen Heckklappe sich wahrscheinlich
aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt öffnete. Vom
Anhänger stürzten mehrere Personen auf die Fahrbahn. Eine 49-jährige
sowie eine 72-jährige Frau verletzten sich leicht, eine 44-jährige
Frau sowie deren 6-jährige Tochter verletzten sich bei dem Unfall
schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.
Sie erlitten Abschürfungen, Prellungen und wurden mit dem Verdacht
auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus verbracht.
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell