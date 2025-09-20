POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192 mit 5 leichtverletzten Personen zwischen Klink und Sembzin
Waren (LK MSE) (ots) -
Am 20.09.2025 gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der B192 zwischen
Klink und Sembzin ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der
68-jährige Fahrzeugführer eines Ford Mondeo kam aus bisher
ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß
mit einem entgegenkommenden Pkw BMW eines 77-jährigen Fahrzeugführers
frontal zusammen. In der weiteren Folge kam der Ford in einem Graben
neben der Fahrbahn zum Stehen, der BMW kollidierte anschließend mit
den Leitplanken am rechten und linken Fahrbahnrand.
Durch den Verkehrsunfall wurden die vier Fahrzeuginsassen des Ford
und der Fahrzeugführer des BMW leichtverletzt. Die beiden Pkw waren
nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden
beläuft sich auf circa 40.000EUR.
Die B192 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend
vollständig gesperrt werden.
