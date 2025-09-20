POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192 mit 5 leichtverletzten Personen zwischen Klink und Sembzin

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 20.09.2025 gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der B192 zwischen

Klink und Sembzin ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der

68-jährige Fahrzeugführer eines Ford Mondeo kam aus bisher

ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß

mit einem entgegenkommenden Pkw BMW eines 77-jährigen Fahrzeugführers

frontal zusammen. In der weiteren Folge kam der Ford in einem Graben

neben der Fahrbahn zum Stehen, der BMW kollidierte anschließend mit

den Leitplanken am rechten und linken Fahrbahnrand.

Durch den Verkehrsunfall wurden die vier Fahrzeuginsassen des Ford

und der Fahrzeugführer des BMW leichtverletzt. Die beiden Pkw waren

nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf circa 40.000EUR.

Die B192 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend

vollständig gesperrt werden.



