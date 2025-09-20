POL-HRO: 72-Jähriger belästigte Kinder und Jugendliche in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Am Abend des 19.09.2025 wurde die Polizei in Ludwigslust gegen 18:45

Uhr darüber informiert, dass zwei Anwohner einen älteren Mann

festhalten würden, der zuvor versucht habe Kinder zu belästigen.

Insgesamt acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15

Jahren hielten sich im Ludwigsluster Schlosspark auf, als sie von dem

Mann angesprochen wurden. Dieser habe sie erfolglos animieren wollen

sich entkleidet in ein Gebüsch zu begeben. Bei dem tatverdächtigen

Mann handelt es sich um einen 72-jährigen Deutschen aus

Nordrhein-Westfalen. Dieser wurde von den eingesetzten Beamten

angetroffen und widerstandslos kontrolliert. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft erfolgten Durchsuchungen beim Tatverdächtigen.

Dabei konnten keine weiteren Feststellungen getroffen werden. Gegen

den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts Kinder

und Jugendliche zu sexuellen Handlungen bestimmt zu haben

eingeleitet.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell