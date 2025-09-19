POL-HRO: Korrektur zur Pressemitteilung ´Räuberischer Diebstahl in Baumarkt - Polizei sucht Zeugen´

Nr.6121292  | 19.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

In der ursprünglichen Pressemitteilung vom 18.09.2025 wurde der Tatverdächtige als etwa 25 Jahre alt beschrieben.
Richtig ist, dass der Tatverdächtige auf circa 35 Jahre geschätzt wird.

Wir bitten, dies zu berücksichtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

