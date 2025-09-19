POL-HRO: Korrektur zur Pressemitteilung ´Räuberischer Diebstahl in Baumarkt - Polizei sucht Zeugen´

Rostock (ots) -



In der ursprünglichen Pressemitteilung vom 18.09.2025 wurde der Tatverdächtige als etwa 25 Jahre alt beschrieben.

Richtig ist, dass der Tatverdächtige auf circa 35 Jahre geschätzt wird.



Wir bitten, dies zu berücksichtigen.



