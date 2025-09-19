POL-HRO: 77-Jähriger nach Kollision mit Baum schwerverletzt

Lüdersdorf (LK NWM) (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es auf der Landesstraße 02 kurz vor der Ortschaft Lüdersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Mann schwer verletzt wurde.



Gegen 15:15 Uhr verlor der 77-jährige Fahrer eines Opels aus bislang ungeklärter Ursache die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum, überschlug sich und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann aus dem Gemeindebereich Lüdersdorf ins Klinikum nach Lübeck.



Der am Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt.



*Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



