Fototermin: Minister Christian Pegel übergibt Zuwendungsbescheide an Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger

Nr.175/2025  | 19.09.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Landesbauminister Christian Pegel wird am Montag zwei Zuwendungsbescheide über insgesamt 5,34 Millionen Euro an Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger übergeben. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin:        Montag, 22. September 2025, 15 Uhr

Ort:              18055 Rostock, im oberen Foyer des Rostocker Rathauses,
                      Neuer Markt 1a

Die Zuwendungsbescheide sind für die Modernisierung und Erweiterung eines Schulgebäudes in der Maxim-Gorki-Straße 67 (Evershagen) zur künftigen Nutzung u. a. als Hort „De Ostseegörn“ und Jugendclub „Pablo Neruda" sowie für den Ersatzneubau des Sportplatzes am Friedensforum in der Pablo-Picasso-Straße 43 (Toitenwinkel).

