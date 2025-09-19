POL-HRO: Einbruch in Parchimer Getränkemarkt

Parchim (ots) -



Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Parchim ist in der Nacht zu Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen sollen bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr zunächst eine äußere Verglasung beschädigt haben, wodurch sie in den Markt eindringen konnten. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür zum Verkaufsraum, aus dem sie circa 100 Euro Bargeld entwendeten. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 2600 Euro. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße "Neuhofer Weiche" ereignet hat.



