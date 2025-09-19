POL-HRO: Einbruch in Parchimer Getränkemarkt

Nr.6121029  | 19.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Parchim (ots) -

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Parchim ist in der Nacht zu Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen sollen bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr zunächst eine äußere Verglasung beschädigt haben, wodurch sie in den Markt eindringen konnten. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür zum Verkaufsraum, aus dem sie circa 100 Euro Bargeld entwendeten. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 2600 Euro. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße "Neuhofer Weiche" ereignet hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern