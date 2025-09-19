POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Vermissten aus Rostock

Rostock (ots) -



Die Vermisste konnte am gestrigen Tag wohlbehalten aufgefunden werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



