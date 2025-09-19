POL-HRO: Polizei sucht Opfer nach Taschendiebstahl

Parchim (ots) -



Nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl Ende August in Parchim ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach dem männlichen Opfer. Der ältere Herr war bereits am 28.August gegen 15:40 Uhr mit dem Rollator in der Ziegendorfer Chaussee unterwegs, als er durch zwei noch unbekannte männliche Täter in ein Gespräch verwickelt wurde. Hierbei sollen diese das Portemonnaie aus der linken Hosentasche des Mannes entwendet und sich dann in Richtung Otto-Nuschke-Straße fußläufig entfernt haben. Der Vorfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Das vermeintliche Opfer ist schätzungsweise um die 80 Jahre alt, war mit einem Rollator unterwegs, in dem sich im vorderen Korb Blumen befunden haben. Er trug zum Zeitpunkt des Vorfalls ein braun-orange-weiß kariertes Holzfällerhemd und eine blaue Sporthose mit vertikalen weißen Streifen.



Wer Hinweise zum Opfer, zur Tat oder den beiden unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Parchim (Tel.: 03871-6000) zu melden.



