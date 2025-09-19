POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der L21 bei Richtenberg (LK V-R)

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am 18.09.2025 ereignete sich auf der L21 zwischen Groß Kordshagen und Jakobsdorf gegen 19:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Citroen die Landstraße 21 in Richtung Jakobsdorf. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor er hierbei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach links und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stehen. Dem Fahrzeugführer gelang es, aus eigener Kraft sein Fahrzeug zu verlassen, noch bevor die eingesetzten Rettungs- und Polizeikräfte die Unfallstelle erreichten. Er wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Klinikum nach Stralsund verbracht

Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, wobei es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Landstraße 21 kam.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 6.000 Euro.



