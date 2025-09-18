POL-NB: Leicht verletzte Person und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall zwischen Born und Ahrenshoop (LK V-R)

Barth (ots) -



Am 18.09.2025 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landstraße 21 zwischen Born und Ahrenshoop zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 46-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW die Landstraße 21 von Ahrenshoop nach Born auf dem Darß. Hierbei geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden PKW Kia eines 84-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 46-jährige VW-Fahrer leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße 21 für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.



