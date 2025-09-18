POL-NB: Überholvorgang scheitert - Verkehrsunfall mit fast zwei Promille

Dierhagen (LK V-R) (ots) -



Am Mittwoch (17.09.2025) kam es auf der Landesstraße 21 bei Dierhagen zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 59-jähriger Deutscher ein vor sich befindliches Fahrzeug überholen. Als er bemerkte, dass im Gegenverkehr ein Auto kam, zog er scharf auf die rechte Fahrspur zurück. Offensichtlich verlor er dabei die Kontrolle über sein PKW, kam zunächst auf den Grünstreifen, schlingerte zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem Fahrzeug der Marke Peugeot aus dem Gegenverkehr. Anschließend kam der Peugeot des 59-jährigen Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab und dort auf dem Fahrradweg zum Stehen.



Alle Unfallbeteiligten blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,80 Promille und führte für den Unfallverursacher nicht nur zur Sicherstellung des Führerscheins, sondern auch zu einer Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus sowie zu einer Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.



