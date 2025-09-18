POL-NB: Schwanenfamilie löst Polizeieinsatz aus

PHR Waren (ots) -



Am Mittwochabend, dem 17.09.2025, wurde dem Polizeihauptrevier Waren gegen 19:00 Uhr eine Verkehrsbehinderung durch Tiere in der Warener Innenstadt auf dem Schweriner Damm (B 192), Höhe Altstadtcenter gemeldet.



Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort eine 7-köpfige Schwanenfamilie fest, die immer wieder die mehrspurige Fahrbahn betrat. Den Kollegen gelang es, die Schwäne zum nahegelegenen Tiefwarensee zu geleiten. So konnten alle Tiere ihren natürlichen Lebensraum unbeschadet erreichen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell