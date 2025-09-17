POL-NB: Nach Unfall mit Krankenfahrstuhl - Kripo sucht Helferinnen

Neubrandenburg (ots) -



Eine Frau wird auf dem Bürgersteig von einer Person mit dem Krankenfahrstuhl angefahren. Die Person fährt einfach weiter. Zwei Frauen helfen der Gestürzten. Und genau nach diesen beiden Frauen sucht nun die Kriminalpolizei und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.



Bereits am Dienstag, 26. August, zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr, war der Zusammenstoß. Die Geschädigte, eine 70-jährige Deutsche, war gerade vom Friedrich-Engels-Ring zum Stargarder Tor in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf diesem Abschnitt wurde sie von einer Person, die hinter ihr mit einem Krankenfahrstuhl fuhr, angefahren. Die Frau stürzte, die Person flüchtete vom Unfallort. Der Gestürzten eilten zwei Frauen zu Hilfe. Das Opfer wurde leicht verletzt.



Anfang September hat die Frau nun Anzeige gegen Unbekannt wegen der Unfallflucht erstattet. Leider ist es dem Ermittler bisher nicht gelungen, die Identität der beiden Helferinnen herauszufinden. Ihre Aussagen zu der Situation vor Ort könnten hilfreich für weitere Ermittlungen sein.



Wer sich nun durch diesen Aufruf erkennt oder sonstige sachdienliche Angaben zu dem Unfall am 26. August und dem Unfallfahrer machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224.



