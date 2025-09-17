POL-NB: Nissan Qashqai im Ostseebad Wustrow entwendet (V-R)

Ostseebad Wustrow (ots) -



Am heutigen Mittwoch (17.09.2025) schaute eine Urlauberin aus Leipzig vermutlich zwei Mal hin, als sie ihr Auto gegen 10:45 Uhr nicht mehr dort vorfand, wo sie es abgestellt hat.



Demnach meldete die 84-jährige deutsche Eigentümerin eines roten Nissan Qashqai der Polizei, dass ihr Fahrzeug vermutlich entwendet wurde.

Nach ersten Erkenntnissen habe die Frau ihr Auto in einer Ferienhaussiedlung im Sanddornhof in Wustrow abgestellt, vermutlich nicht verschlossen und den Schlüssel im Fahrzeug gelassen.



Nachdem die Geschädigte das Fahrzeug nur kurze Zeit aus den Augen lies, stellte sie den Diebstahl fest. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen L-JJ112 wurde umgehend in Fahndung gesetzt.



Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug und dem mutmaßlichen Täter und bittet daher Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Jennifer Sänger

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell