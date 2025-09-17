POL-NB: Blaulichttag im Polizeihauptrevier Stralsund am 25. September 2025

Details anzeigen Blaulichttag Blaulichttag

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Spuren oder Fingerabdrücke gesichert werden, oder gern einmal die Einsatzausrüstung (mit Helm und Schild) anprobieren wollte, ist am Donnerstag, dem 25. September 2025 in der Barther Str. 73, 18437 Stralsund genau richtig.



Die Polizei in Stralsund gewährt der Öffentlichkeit exklusive Einblicke in ihre Arbeit und präsentiert wichtige Einsatzmittel sowie Teile der Ausrüstung.



In der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zeigt die Polizei Stralsund viele ihrer Arbeitsbereiche und lädt zum Ausprobieren und Mitmachen ein.



Besuchende jeden Alters können sich unter anderem freuen auf:



- Rundgänge im Hauptrevier mit Präsentation der Ausrüstung und

Einsatzmittel

- Fahrradcodierung und Informationen zum Thema Fahrradsicherheit

- Informationen vom Einstellungsdienst der Fachhochschule Güstrow

- Vorstellung der Kriminaltechnik

- Sichern von Fingerabdrücken für Kinder

- Präsentation eines Schlauchbootes der Wasserschutzpolizei.



