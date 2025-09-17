POL-HRO: Dank Hinweisen aus der Bevölkerung wird Tankbetrugsserie im Landkreis Rostock aufgeklärt -Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Güstrow hat im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit einer Tankbetrugsserie einen Verdächtigen ermittelt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6045645).



Aufgrund der öffentlichen Fahndung meldeten sich unabhängig voneinander Zeugen, die den Tatverdächtigen wiedererkannten und entscheidend zur Aufklärung der Betrugsserie beigetragen haben. Bei der besagten Person handelt es sich demnach um einen 38-jährigen Deutschen aus dem Raum Schwaan im Landkreis Rostock. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Polizeibeamte, unter Führung des zuständigen Ermittlers des Kriminalkommissariates Güstrow, am vergangenem Donnerstag (11.09.2025) mehrere Objekte, darunter die Wohnung, Werkstatt und den Garten des nunmehr Beschuldigten. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, wie Bekleidungsgegenstände oder Kanister sicher. Auch zwei tatrelevante Fahrzeuge konnten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.



