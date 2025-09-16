Polizei sucht 82-Jährige aus Stralsund

Details anzeigen Helga Werberger Helga Werberger

Die Polizei sucht derzeit nach der 82-jährigen Helga Werberger aus Stralsund. Der letzte Aufenthaltsort der deutschen Frau war am heutigen Dienstag, dem 16.09.2025 gegen 09:15 Uhr in der Kedingshäger Straße in Stralsund. Seit dem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Nach ersten Erkenntnissen benötigt die Gesuchte dringend medizinische Hilfe. Es kann sein, dass die Vermisste desorientiert wirkt oder aggressiv reagieren könnte.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Sie hat blonde, kurze Haare, ist etwa 154 cm groß und trägt einen weißen, langärmlichen Pullover, eine mittelblaue Jeans sowie dunkelblaue Hausschuhe, die hinten offen sein sollen.

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Helga Werberger gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831-28900) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.