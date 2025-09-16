POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Rostock

Details anzeigen Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenhaltsort der Vermissten Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenhaltsort der Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach der 16-jährigen Neele Naujoks aus Rostock. Zuletzt wurde die Jugendliche gesehen, als sie am 10.09.2025 gegen 20:15 Uhr die elterliche Wohnung im Stadtteil Dierkow verließ.

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte Neele Naujoks bislang nicht aufgefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

164 cm groß

schwarze, lange Haare

kräftige Statur

zuletzt bekleidet mit dunkler Kleidung und hellen Schuhen

Wer die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.