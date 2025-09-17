LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit einer bisher unbekannten Toten in den Niederlanden

Sachverhalt

Am 01.03.2025 wurde der Leichnam einer bislang unbekannten Frau im Fluss Waal bei Winssen in den Niederlanden, unweit der Stadt Nijmegen und der deutschen Grenze, geborgen. Ob die Frau ursprünglich aus Deutschland oder den Niederlanden stammt, ist fraglich. Die Todesursache ist unbekannt, die niederländische Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Der fortgeschrittene Verwesungsprozess deutet auf eine bereits länger andauernde Liegezeit im Wasser hin. Den kriminaltechnischen Ermittlungen zu Folge muss sie zwischen Herbst 2024 und März 2025 gestorben sein.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung63