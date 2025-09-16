POL-NB: Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Neustrelitz (ots) -



Ein 37-jähriger Deutscher - bei der Polizei bereits mehrfach unter anderem wegen Brandstiftung bekannt - ist nach einem erneuten Vorfall in Untersuchungshaft gekommen.



Am Sonntagfrüh soll er in der Wohnung einer Bekannten in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neustrelitz Feuer gelegt haben. Gegen 04.45 Uhr wurde die Mieterin durch den piependen Rauchmelder auf ein Feuer in ihrem Wohnungsflur aufmerksam. Sie konnte den Brand selbst löschen, zog sich dabei aber leichte Verletzungen zu. Die gerufene Polizei nahm den Verdächtigen am Tatort vorläufig fest und stellte mehrere mögliche Tatmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde er dann gestern einem Haftrichter vorgeführt, der die U-Haft anordnete.



Weitere Mieter des Hauses wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.



Die Ermittlungen der Kripo Neustrelitz gegen den Mann wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung dauern an.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell