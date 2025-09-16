POL-NB: Junger Mann verängstigt Stadtfest-Besucher

Neustrelitz (ots) -



Am späten Sonnabend gegen 22.40 Uhr hat ein 18-jähriger Deutscher in der Strelitzer Straße in Neustrelitz mit einem Messer in der Hand für Aufregung gesorgt. Er soll beeinflusst, aggressiv und auf Besucher eines Stadtfestes bedrohlich gewirkt haben. Zeugen riefen die Polizei.



Die Neustrelitzer Beamten fanden den beschriebenen jungen Mann im Bereich der Einkaufsstraße. Er weigerte sich zunächst, polizeilichen Anweisungen zu folgen. Er lief weg, gefolgt von den Polizisten. Kurz danach hielt ihn ein Passant fest, der dem Täter und den folgenden Polizisten gerade entgegen kam.



Die Beamten legten ihm durch seinen heftigen Widerstand Handschellen an und stellten bei seiner Durchsuchung sowohl ein Taschenmesser als auch ein getarntes Elektroimpulsgerät sicher. Er pustete anschließend 0,42 Promille und wurde aufs Revier gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er an Angehörige übergeben.



Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.



