POL-NB: Fahndung nach Straftäter

Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Greifswald die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.



Hier der Link zur Fahndung: bit.ly/465mnwf



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon: 03834 540-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



