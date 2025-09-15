Fahndung nach Kreditkartenbetrüger

Details anzeigen Bilder des Täters Bilder des Täters

Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Greifswald die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Polizei wurde bereits am 10. November 2024 angezeigt, dass einem zum Tatzeitpunkt 36-jährigen polnischen Geschädigten am 09. November während des Aufenthaltes in einem Greifswalder Club die Kreditkarte gestohlen.

Mit der abhandengekommenen Kreditkarte wurden am Folgetag des Diebstahls mehrere Einkäufe getätigt.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Eine konkrete Personenbeschreibung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon: 03834 540-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.