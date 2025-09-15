POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Straßenbäumen

Groß Laasch (ots) -



Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag (gegen 02:00 Uhr) auf der Landstraße 073 zwischen Ludwigslust und Groß Laasch verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben wich der 31-jährige Fahrer auf gerader Strecke plötzlich querendem Wild aus. Infolgedessen kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,85 Promille, woraufhin im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer ein. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell