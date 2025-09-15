POL-NB: Polizeieinsatz wegen Schlägerei in Bar

Neubrandenburg (ots) -



In einer Bar im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ist es am Sonnabendfrüh zu einer Schlägerei gekommen. Als die Beamten gegen 02.30 Uhr im Lokal ankamen, stießen sie auf zwei teils stark blutende Männer. Ein 19-jähriger Afghane und ein 18-jähriger Syrer sollen zuvor mit weiteren Tatverdächtigen gestritten haben. Beide Verletzte sollen mit einem Glas attackiert worden sein. Die Verletzungen wurden vor Ort im Rettungswagen behandelt. Wer genau an der Eskalation beteiligt war und durch wen und was die Schlägerei ausgelöst wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Gegen beide Männer - sowie gegen weitere Verdächtige, die nicht mehr vor Ort waren - wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.



Mögliche weitere Zeugen der Auseinandersetzung, die gegebenenfalls auch schon vor der Eskalation etwas Sachdienliches mitbekommen haben, wenden sich bitte an die Polizei unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



