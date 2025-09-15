POL-NB: Jugendlicher schießt mittags in die Luft

Stavenhagen (ots) -



Am Sonnabend hat zur Mittagszeit in Stavenhagen ein bisher unbekannter Jugendlicher mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Kurz zuvor wurde er durch den Bürgermeister der Stadt, der gerade mit einer Delegation unterwegs war, aufgefordert, den Bürgersteig und nicht die Straße zum Gehen zu nutzen.



Nach Aussage der Zeugen lief der Jugendliche daraufhin ohne eine Reaktion weiter und gab im Bereich des "Eierspeichers" mehrere Schüsse in die Luft ab. Dort wurden später durch die Polizei auch mehrere Patronenhülsen gefunden, die nach erster visueller Beurteilung von einer unscharfen Waffe stammen.



Aufgrund der unklaren Situation eilten zwei Streifenwagen nach Stavenhagen. Die Beamten suchten direkt das Umfeld des Tatorts ab, konnten jedoch keinen Verdächtigen feststellen.



Der männliche Jugendliche wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, sehr schlank, 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkelblondes volles Haar, bekleidet mit einer hellen Jeans und einer hellen Stoffjacke.



Der Jugendliche war am Sonnabend gegen 12.40 Uhr im Bereich der Neuen Straße aus Richtung Neuer Markt in Richtung Gülzower Damm unterwegs.



Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994 / 231224 zu melden oder bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



