POL-HRO: Leerstehender Stall geriet in Brand

Friedrichsruhe (ots) -



Bei einem Brand eines leerstehenden Stalls in Ruthenbeck bei Friedrichsruhe ist am Freitagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 15.30 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand informiert, woraufhin mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis zum Einsatz kamen und den Brand löschten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand auf dem Dachstuhl ausgebrochen sein, auf dem noch alte Strohballen gelagert wurden. Personen oder Tiere wurden bei dem Brand in der Schmiedestraße nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen soll sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das nun als einsturzgefährdet geltende Gebäude wurde von der Kriminalpolizei nach den Löscharbeiten beschlagnahmt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eröffnet und ermittelt nun zur genauen Brandursache.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell