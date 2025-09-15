POL-HRO: Telefonzelle als Büchertauschregal durch Feuer zerstört - Polizei ermittelt

Nr.6117702  | 15.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist im Schweriner Stadtteil Lankow eine als Tauschregal für Bücher genutzte Telefonzelle in Brand geraten. Kurz nach 02:00 Uhr begannen Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten in der Rahlstedter Straße.

Durch das Feuer sowie die anschließenden Löscharbeiten wurden sowohl die Telefonzelle als auch die darin befindlichen Bücher zerstört. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer gegen bislang unbekannte Täter aufgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

