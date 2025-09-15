POL-HRO: Wohnungseinbruchdiebstahl in Wölzow

Wittenburg (ots) -



Bei einem Einbruch in Wölzow bei Wittenburg sind am Wochenende unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte eingedrungen. In dem Zeitraum zwischen Samstagmittag 11:30 Uhr und Sonntagnacht 01:00 Uhr sollen sich die Täter Zutritt zum umfriedeten Grundstück in der Harster Chaussee verschafft haben und durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in das Haus gelangt sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen Bargeld und Münzen entwendet worden sein. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte mehrere Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell