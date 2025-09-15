POL-NB: Fußgänger bei Unfall schwerverletzt

Greifswald (ots) -



Am gestrigen Sonntag, 14. September 2025, ereignete sich in der Greifswalder Makarenkostraße, gegen 17:30 Uhr, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 24-jährige deutsche Fahrer eines Pkw VW die Makarenkostraße in Richtung Ernst-Thälmann-Ring befahren. Auf Höhe der der dortigen Bushaltestelle sei der 24-Jährige an einem haltenden Linienbus vorbeigefahren, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Im weiteren Verlauf habe ein 18-jähriger Deutscher vor dem Bus die Fahrbahn betreten, ohne ausreichend auf den Fahrzeugverkehr geachtet zu haben. Folgend kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger.



Der 18-Jährige wurde schwerverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.



Auch mit Blick auf das neu begonnene Schuljahr erinnern wir noch einmal an die besondere Sorgfaltspflicht, die beim Vorbeifahren haltenden Bussen geboten ist. Jederzeit können Personen vor einem Bus auf die Fahrbahn treten - auch unachtsam. Um eine Gefährdung aller Beteiligten zu vermeiden gilt es daher die Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit zu reduzieren und ausreichenden Abstand zum Bus zu halten.



