POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B96 (LK Vorpommern-Rügen)
PR Grimmen (ots) -
Am 14.09.2025, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich auf der B96 ein
schwerer Verkehrsunfall.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 42-jährige deutsche
Fahrerin eines PKW Opel die B96 aus Richtung A20 kommend in Richtung
Stralsund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug
nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Beim
Versuch, den PKW wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor die
42-Jährige die Kontrolle über diesen. In weiterer Folge überschlug
sich das Fahrzeug mehrfach. Die Fahrzeugführerin wurde mit schweren,
aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ihrem Fahrzeug
eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Anschließend wurde
sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald
verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn
der B96 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der PKW war nicht mehr
fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.
