POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B96 (LK Vorpommern-Rügen)

Am 14.09.2025, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich auf der B96 ein

schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 42-jährige deutsche

Fahrerin eines PKW Opel die B96 aus Richtung A20 kommend in Richtung

Stralsund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug

nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Beim

Versuch, den PKW wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor die

42-Jährige die Kontrolle über diesen. In weiterer Folge überschlug

sich das Fahrzeug mehrfach. Die Fahrzeugführerin wurde mit schweren,

aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ihrem Fahrzeug

eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Anschließend wurde

sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald

verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn

der B96 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der PKW war nicht mehr

fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



